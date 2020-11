Most čez reko Dravo v Rušah bo obnovljen, v času del popolna zapora Lokalec.si Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma v letu 2021, takoj po izvedbi javnega naročila in pridobitvi izvajalca del, pristopila k sanacije mostu čez Dravo v Rušah. V času izvajanja del je predvidena popolna zapora mostu. Od predvidoma novembra 2020 do začetka del pa omejitev hitrosti na 30 km/h in omejitev prometa za vozila z največjo […]

