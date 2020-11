Huawei P smart 2021: najboljši do žepa prijazen pametni telefon SiOL.net Cenovno dostopni pametni telefoni so vseh oblik in velikosti. Kaj vam je najbolj pomembno, ko izbirate pravega zase? Sta to dolga avtonomija baterije in hitro polnjenje? Vsestranski fotoaparat? Morda velik pomnilnik? Ali vas mora predvsem vizualno prepričati s trendovskimi barvami? Kaj pa, če bi vam rekli, da pri izboru niste omejeni le na eno od teh lastnosti in vam ni treba sklepati kompromisov?...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Huawei

Premier League Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Primož Roglič

Matjaž Nemec

Matej Tonin