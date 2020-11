ZANIMIVO: Konj, pasme poni, si je zjutraj privoščil sprehod med Trčovo in Malečnikom Lokalec.si S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so danes zjutraj ob 6.29 dobili obvestilo, da od Trčove proti Malečniku hodi konj, pasme poni. Policisti konjeniki so konja prijeli in ga nastanili pri bližnjem rejcu konj. Na podlagi objav v medijih in družbenih omrežjih se je že oglasila lastnica ponija.

