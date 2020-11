Po terorističnem napadu na Dunaju hišne preiskave tudi v Nemčiji RTV Slovenija Po terorističnem napadu na Dunaju so več hišnih preiskav izvedli tudi v Nemčiji. Kriminalisti so preiskali stanovanja in poslovne prostore štirih oseb v deželi Spodnja Saška, Hessen in Schleswig-Holstein, saj sumijo, da povezani z dunajskim napadalcem.

