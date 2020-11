Na sinočnjih protestih ni manjkalo nasilja. Nekaj policistov je, po besedah ministra Aleša Hojsa, huje ranjenih in so jih morali odpeljati v UKC Ljubljana. Na protestih ni manjkalo pirotehnike in granitnih kock, protestniki pa so se znesli tudi na konji. Med posnetki s protestov je bilo mogoče opaziti “heroja” Ivana Galeta in nasilno Antifo. Iz vrst Stranke Alenke Bratušek ob vsem tem celo pravijo ...