V Europarku svoja vrata odpirajo še dodatne prodajalne Lokalec.si Europark Maribor že ves čas, odkar so v veljavi posebni vladni ukrepi, obratuje s prilagojeno ponudbo in s prilagojenim poslovalnim časom. Danes je svoja vrata odprlo še nekaj prodajaln, saj je vlada včeraj odpravila nekaj omejitev pri ponujanju blaga in storitev. V mariborskem nakupovalnem središču zdaj obratuje lepo število prodajaln, kjer lahko obiskovalci opravijo nujne […]

Oglasi