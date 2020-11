Kako dobro poznamo pokojninski sistem v Sloveniji? SiOL.net Naša varna starost je rezultat preteklih odločitev in možnosti, zato je pomembno, da o upokojitvi razmišljamo pravočasno. Pokojnina je namreč odvisna od višine plačanih prispevkov in dopolnjene pokojninske dobe. Poznamo elemente pokojninskega sistema v Sloveniji? Poznamo dejavnike, ki prispevajo k nastanku pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi?

Sorodno

Oglasi