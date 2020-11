Biden v vodstvu v Pensilvaniji, Georgii in Nevadi Primorski dnevnik Joe Biden je, kot kaže, vse bližji zmagi. Po zadnjih podatkih je namreč v vodstvu v treh ključnih državah, in sicer v Pensilvaniji, Georgii in Nevadi. V Pensilvaniji, ki zagotavlja 20 elektorskih glasov, je namreč po preštetju 98% glasovnic po dolgem zasledovanju prvič v vodstvu, in sicer s prednostjo približno 6000 glasov pred Donaldom Trumpom. Ameriški mediji menijo, da bo vodstvo obdržal do konc ...

Oglasi Omenjeni Donald Trump

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Janez Janša

Jelko Kacin

Primož Roglič

Matjaž Nemec