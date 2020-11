Metka Lobnik mladinska evropska prvakinja v judu Delo S kolajno se je na prvenstvu stare celine za judoiste in judoistke, stare do 21 let, v Poreču ovenčal tudi Juš Mecilošek.

Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Janez Janša

Primož Roglič

Jelko Kacin

Tanja Fajon