Minister dr. Logar z avstrijskim, češkim, slovaškim in madžarskim kolegom o pomenu usklajenega odziv Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes preko avdio-video povezave udeležil srečanja ministrov za zunanje zadeve Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije, ki tvorijo neuradno regionalno skupino Central 5. Ministri so srečanje posvetili usklajevanju ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida-19, pri čemer so dali poudarek predvsem čezmejnemu prehajanju oseb, blaga in storitev.

