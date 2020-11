Taksisti proti prihodu Uberja: Prinesel bo stečaje in odpuščanja 24ur.com Podjetje Net informatika in večja taksi podjetja nasprotujejo rešitvam, ki jih v predlogu novele zakona o prevozih v cestnem prometu predlaga ministrstvo za infrastrukturo. Ta bi namreč omogočil vstop ameriškemu ponudniku Uber na slovenski trg, kar bo za mnoga taksi podjetja v trenutnih razmerah pomenilo stečaj oz. odpuščanje, so sporočili.

Sorodno







































































































































Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana

Oglaševanje

Uber Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Aleš Hojs

Janez Janša

Jelko Kacin

Matjaž Nemec