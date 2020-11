Evroliga: Real z Randolphom do tesne zmage nad Žalgirisom 24ur.com Košarkarji madridskega Reala so v 7. krogu Evrolige v gosteh ugnali litovski Žalgiris, bilo je 90:93. Junak gostov je bil z 22 točkami, 12 skoki in stoodstotnim metom iz igre Walter Tavares. Anthony Randolph je odigral slabih 24 minut, prispeval pa je sedem točk, in po eno asistenco oziroma skok. Istočasno je Fenerbahče ugnal moskovski Himki (83:71).

Oglasi Omenjeni KK Real Madrid

Litva Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Primož Roglič

Tomaž Gantar