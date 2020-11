Bistrško rdečo cono razširili, v Postojni in Dutovljah brez sprememb Primorske novice Od včeraj je v rdeči coni ilirskobistriškega doma upokojencev, ki so jo v ponedeljek vzpostavili v Domu na Vidmu, nekaj več okuženih stanovalcev, a na drugi strani se bodo v ponedeljek in sredo prvi že vrnili nazaj v matično hišo. V Dutovljah in Postojni pa so za zdaj uspeli zajeziti okužbo.

