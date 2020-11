Jenull, Gale, Čordić in poulični huligani so si naredili medvedjo uslugo: Protivladne proteste podpi Demokracija Protivladne proteste podpira le še 33,2 odstotka anketirancev, kar je najmanj v zgodovini merjenja javnomnenjske podpore. Protestom, ki so se nazadnje izkazali za izjemno nasilne, nasprotuje že 61,5 odstotka Slovencev.

