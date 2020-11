ŠOK v Madridu! Veliki ZVEZDNIK in NEPOGREŠLJIVI člen udarne enajsterice POZITIVNA na koronavirus! Ekipa Iz vrst španskega velikana Real Madrida so sporočili, da sta bila Belgijec Eden Hazard in Brazilec Casemiro na zadnjem testiranju na novi koronavirus pozitivna. Oba sta že izolirana od preostanka ekipe, predvidoma pa bosta izpustila vsaj naslednji prvenstveni obračun proti Valencii v nedeljo.



