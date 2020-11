Slovenska nogometna reprezentanca se bo v nedeljo zbrala na pripravah pred prijateljsko tekmo z Azerbajdžanom ter pred obračunoma v ligi narodov proti Kosovu in Grčiji. Po novem sta povabilo na zbor dobila tudi vezist Rijeke Adam Gnezda Čerin in napadalec Venezie Domen Črnigoj, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.



Več na Ekipa24.si.si