Slepi in slabovidni praznujejo 100 let organiziranega delovanja na Slovenskem RTV Slovenija V dvorani nad nekdanjo Ljudsko kuhinjo na Streliški v Ljubljani je bila novembra 1920 ustanovna seja Podpornega društva slepih, s čimer se je na Slovenskem začelo organizirano povezovanje in delovanje slepih in slabovidnih.

