V enem kosu prestavili več kot 60 ton težko kapelico 24ur.com V okviru obnove ceste Breg–Mavčiče v Kranju so uspešno prestavili 60 ton težko kapelico. Gre za kapelico iz druge polovice 19. stoletja, ki so jo premaknili na 60 metrov oddaljeno lokacijo na drugi strani ceste. Gre za največji objekt, ki so ga na območju Mestne občine Kranj doslej prestavili v enem kosu, zaradi zahtevnosti izvedbe so kapelico na prestavitev pripravljali približno en mesec.

