Zverev izločil Nadala in potrdil odlično formo v zaključku sezone RTV Slovenija Alexander Zverev je v polfinalu mastersa v Parizu s 6:4 in 7:5 ugnal prvega nosilca Rafaela Nadala. Nemec se bo v finalu pomeril z Rusom Daniilom Medvedjevom, ki je bil boljši od Kanadčana Milosa Raonica s 6:4 in 7:6.

