Radiologi, radiološki inženirji in vsi drugi poklici, ki so povezani z radiologijo, danes že osmo leto zapored zaznamujejo mednarodni dan radiologije. Po besedah vodje Združenja radiologov Slovenije Maje Mušič je letos dan še posebej namenjen kolegom, ki v času epidemije neutrudno sodelujejo pri diagnostiki in zdravljenju covidnih bolnikov.