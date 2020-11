VN Evrope: moto3: 'fiasko' favoritov najbolje izkoristil Raul Fernandez, Ogura ostaja v boju za nasl 24ur.com Še tri dirke so do konca zelo zanimive sezone v motoGP, v kateri kar šest dirkačev še vedno upa na naslov prvaka. Dogajanje v Valencii lahko že spremljate v prenosu na VOYO, Kanal A pa se priključi opoldne. Dirkači vseh razredov so opravili z jutranjim ogrevanjem. Odslej bo šlo le še zares. Najprej v razredu moto3. V kraljevem razredu je bil najhitrejši Španec Joan Mir, tudi vodilni v prvenstvu.

Sorodno









Oglasi