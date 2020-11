Na Brani pri Kamniku strmoglavil padalec in obvisel v skalah Reporter Na Brani v kamniški občini je včeraj okoli 10.30 jadralni padalec takoj po vzletu strmoglavil in hudo poškodovan obvisel v skalah. Reševalci so ga s tehničnim posegom rešili iz padala, ga oskrbeli, pripravili za transport in nato s helikopterjem prepeljal

Sorodno

Oglasi