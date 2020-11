Rokometaši Rika Ribnice so na zaostali tekmi 5. kroga lige NLB doma izgubili proti Kopru s 26:30 (12:15). Ribničani in Koprčani so bili pred tekmo sosedje na sredini razpredelnice, le da so imeli prvi s tremi zmagami ob tekmi več dve točki prednosti. Po boljšem drugem polčasu so tretjo zmago sezone zabeležili Koprčani in z Ribničani zamenjali uvrstitev. preberite več » ...