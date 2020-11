Priljubljena pevka razkrila, da je trenirala ta šport #video SiOL.net V oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu vsako soboto ob 20. uri na Planetu, o posebnih gostih izvemo marsikaj novega in zanimivega. Pevka Natalija Verboten je tako tokrat med drugim razkrila, da je kar nekaj let trenirala streljanje z zračno puško in osvojila tudi nekaj priznanj. Tudi zdaj rada poprime za puško in se pomeri z možem, za ta šport pa je že navdušila tudi svoja sinova.

Natalija Verboten

