"Začenja se plačevanje koronskih dolgov": pestro bo SiOL.net Novi koronavirus je močno zapletel tudi potek IceHL (nekdanji ligi EBEL). Po številnih prestavitvah so pripravili nov spored, ekipe bodo tako do sredine decembra večinoma igrale tekme, ki bi jih morale že odkljukati. Če bo urnik zdržal, bo do 16. decembra zgolj en dan brez obračuna.

Sorodno Oglasi