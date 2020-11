Pred tremi desetletji padla odločitev za plebiscit o samostojnosti Primorske novice Pred tremi desetletji, 9. in 10. novembra 1990, so na sestanku v Poljčah sodelavci ustavne komisije Tine Hribar, Peter Jambrek in Tone Jerovšek skupaj s predsednikom Demosa Jožetom Pučnikom prepričali Demosov poslanski klub, da je ta potrdil predlog za plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Plebiscit je bil nato 23. decembra 1990.

