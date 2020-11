Najslavnejši slovenski zet na usodno soboto, kot ga svet še ni videl 24ur.com Po izračunih elektorskih glasov, ki so pokazali, da bo ZDA naslednja štiri leta vodil Joseph Biden, ki je že imel govor, se zdi, da Donald Trump poraza še ni pripravljen priznati. Medtem ko je Biden pozval vse strani, naj stopijo skupaj, Trump vztraja, da so bile volitve "ukradene" in upa na pomoč vrhovnega sodišča. Na dan, ko so razglasili njegov poraz, je Trump na družbenih omrežjih kot po nava...

