Kancler Sebastian Kurz in notranji minister Karl Neammer sta odlikovala dva policista WEGA, ki sta šla na kraj in nevtralizirala 20-letnega albanskega terorista Kujtima Fejzulaija. Predpogoj za to nagrado je tvegati lastno življenje za domovino. Spomnimo, klic v sili je bil ob 20. uri kmalu po tem, ko so v središču Dunaja, blizu sinagoge, odjeknili […] The post Avstrijci odlikovali pogumna dunajsk ...