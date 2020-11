Azerbajdžan sporoča, da je "osvobodil" mesto Šuša v Gorskem Karabahu RTV Slovenija V Gorskem Karabahu so se zaostrili boji za strateško pomembno mesto Šuša. Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je medtem sporočil, da so azerbajdžanske sile zasedle to drugo največje mesto v pokrajini. Armenija prevzema nadzora nad Šušo ni potrdila.

