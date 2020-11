Čustveno tudi v taboru poražencev. Česa se je veselil Richard Carapaz? SiOL.net Po letošnji Dirki po Španiji, ki jo je dobil slovenski as Primož Roglič, slavijo tudi v moštvu Richarda Carapaza, ki je za Kisovčanom zaostal za 24 sekund. V bogatem britanskem moštvu Ineos Grenadiers so proslavili dva mejnika. Carapaz je na Vuelti kot prvi Ekvadorec stopil na oder za zmagovalce, kar je pozdravila množica njegovih v Španiji živečih rojakov, po dirki pa se je končalo slavno obdobje sodelovanja Ineosa in Christopherja Frooma, ki se po 11 letih seli drugam.

