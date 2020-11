BiH se je maščevala Sloveniji za sobotni poraz Sportal Po sobotni zmagi 3:2 na prvi pripravljalni tekmi je slovenska futsal reprezentanca dan pozneje izgubila drugo pripravljalno tekmo proti Bosni in Hercegovini. Gosti so bili v Laškem boljši s 6:2, po priložnostih bi lahko bila njihova zmaga še višja. To je bil tudi zadnji test Slovenije pred decembrskim začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022.

