Svetovni odzivi na Bidnovo izvolitev: Evropa čestita in želi resetiranja čezatlantskih odnosov Dnevnik Po zmagi Bidna so iz številnih zavezniških držav ZDA čestitali k izvolitvi demokratskega kandidata. Odzivi so bili bolj skopi iz držav, katerih voditelji so s Trumpom gojili tesnejše odnose ali pa so se prav zaradi njegove politike v minulih letih...

Sorodno

































































Oglasi