"Mama je kar naprej kričala, da preveč pojemo" zurnal24.si "V času karantene oziroma izolacije otroci in mladi najbolj pogrešajo druženje in socializacijo. Poleg znanja, učenja ter priprave na življenje je ena izmed nalog šole tudi vzgoja in socializacija," nam je pojasnila vzgojiteljica iz večgeneracijskega centra Skupna točka Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Estera Popovič.

Oglasi