Danes je potekala seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na kateri so se poslanci dotaknili izzivov povezanih z energetsko samozadostnostjo, obnovljivimi energetskimi viri in podnebnimi izzivi. Ob tem je poslanec SDS Doblekar Boris izpostavil škodljivost oziroma problematičnost tako imenovanih “nevladnih organizacij”: “V Sloveniji je veliko #NVO, ki zavirajo vsak poskus, da bi se energet ...