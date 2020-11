Pravljični konec izjemne sezone in priložnost za prvi pogled v prihodnost 24ur.com 51 tekmovalnih dni in 12 zmag. Od tega štiri etapne na Vuelti, ena na Touru, pa dobljena enodnevna klasika Liege-Bastogne-Liege. Rdeča majica na dirki po Španiji, drugo mesto na francoski pentlji. Ob pogledu na tovrstne dosežke postane jasno, kako imenitno sezono ima za seboj Primož Roglič. A kljub temu je 31-letnik tudi po ponovitvi uspeha kariere v Madridu razlagal, da ima še veliko ambicij in ...

Sorodno

















































































































Oglasi