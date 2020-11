Zgodovinska KATASTROFA madridskega REALA! To, kar so si privoščili španski prvaki, je prava SRAMOTA! Ekipa Aktualni španski prvaki, nogometaši Real Madrida, so pred reprezentančnim premorom doživeli nepričakovan poraz v španskem prvenstvu. Na gostovanju v Valencii so izgubili z 1:4. Domači so tri zadetke dosegli iz enajstmetrovk, enega pa si je Real Madrid zabil v lastno mrežo.



