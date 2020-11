Tabloidi: Melania Trump šteje minute do izteka moževega mandata, nakar se bo od njega ločila Govori.se Britanski tabloid Mail on Sunday navaja besede bivše tekmovalke v Trumpovi televizijski seriji Vajenec Omarose Manigault Newman, ki trdi, da Melania Trump šteje minute do izteka moževega predsedniškega mandata, nakar se bo od njega ločila.

