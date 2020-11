Umrl legendarni Slovenec in večkratni svetovni rekorder! Miro, počivaj v miru ... Ekipa V 88. letu starosti je umrl Miroslav "Miro" Steržaj, športnik, športni delavec, štirikratni svetovni in trikratni evropski prvak v kegljanju, so sporočili iz Športne zveze Ljutomer.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno











Oglasi