'Policisti zadali pomemben udarec gojišču ekstremizma' 24ur.com Avstrijska policija v povezavi s terorističnim napadom na Dunaju izvaja hišne preiskave v štirih avstrijskih deželah. Uperjena je proti organizacijam Muslimanska bratovščina in Hamas in njihovim podpornikom. Preiskujejo okoli 70 osumljencev in 60 prostorov, 30 oseb so že pridržali.

