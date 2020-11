Maduro: »Trump je med vlado ZDA in Venezuele pustil minsko polje« Mladina Venezuelski predsednik Nicolás Maduro je včeraj zatrdil, da se bo zavzemal za obnovitev iskrenega političnega dialoga z ZDA, ko bo demokrat Joe Biden prevzel položaj ameriškega predsednika. "Upam na ponovno vzpostavitev spodobnih, iskrenih in neposrednih kanalov za dialog med prihodnjo vlado Joeja Bidna in Venezuelo", je Maduro povedal v televizijskem nagovoru.

