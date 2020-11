Robert Berić izpadel v veličastnem slogu #video Sportal V severnoameriški nogometni ligi MLS so v tej sezoni nastopali kar štirje Slovenci. V končnico sta se uvrstila Antonio Delamea Mlinar (New England) in Aljaž Ivačič (Portland), ki v svojih klubih ne dobivata veliko priložnosti, izpadla pa sta Aljaž Struna (Houston) in Robert Berić (Chicago), ki je v krstni sezoni v ZDA dosegel kar 12 zadetkov in redni del končal kot drugi najboljši strelec tekmovanja!

