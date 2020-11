V Spodnjih Škofijah moški napadel 11-letnika SiOL.net Koprske policiste je v petek ob 14.30 poklicala občanka in povedala, da je v Spodnjih Škofijah moški s kapuco napadel otroka. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je do 11-letnega otroka pritekel moški, ga pričel strašiti in ga vrgel na tla. Ko je otrok začel kričati, je moški pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Koper.

