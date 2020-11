Na današnji dan pred enaintridesetimi leti je padel Berlinski zid, ki je delil mesto med dva dela Nemčije in sicer takratno Nemško demokratično republiko in Zvezno republiko Nemčijo. V času hladne vojne je zid predstavljal razdelitev sveta na Vzhod in Zahod. Razdelitev Berlina je nazorno pokazala kakšne so razlike med avtoritativnim političnim sistemom s planskim sovjetskim gospodarstvom v Vzhodni ...