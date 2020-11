V vrečah za smeti najdene 400.000 funtov vredne igrače Vojne zvezd Primorske novice Britanski par iz mesta Stourbridge je v podedovani garaži, polni vreč za smeti, našel zakladnico igrač, povezanih s priljubljeno franšizo Vojna zvezd, vrednih 400.000 britanskih funtov. Predmeti so bili v brezhibnem stanju in še vedno shranjeni v originalnih embalažah. Za nekatere od igrač so na dražbi iztržili do 30.000 funtov.

