77-letnik umrl, ko je na dvorišču poskušal vžgati avto 24ur.com Policisti so na območju Dolenjskih Toplic obravnavali tragično nesrečo v kraju Ljuben, kjer je starejši moški na dvorišču poskušal vžgati svoj avto. Potisnil ga je in hotel skočiti na sedež, tedaj pa je padel in obstal vkleščen med avtomobilom in podpornim zidom. Na kraju dogodka je umrl.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Tadej Pogačar