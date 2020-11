Poslanec Levice Siter okužen s koronavirusom Reporter Poslanec Levice Primož Siter je okužen z novim koronavorisom, so danes sporočili iz stranke. Trenutno ne kaže nobenih simptomov in se počuti dobro, odrejena mu je bila samoizolacija. Siter prejšnji teden ni bil v stiku s poslanci in strokovnimi sodelavci

