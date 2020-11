Kimmich operiran z odliko, Real vsaj mesec dni brez Valverdeja 24ur.com Minuli konec tedna je bil poln težjih poškodb nogometašev največjih evropskih klubov. Po tem, ko so iz Barcelone potrdili, da bo Ansu Fati v ponedeljek prestal operacijo kolena, so z novicami o uspešni operaciji kolena že postregli iz vrst münchenskega Bayerna, kjer so vsaj do januarja ostali brez bočnega branilca Joshue Kimmicha.

