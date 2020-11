Koprska občina zagotovila računalnike za socialno ogrožene otroke Primorske novice Koprska občina je poskrbela za nabavo računalnikov in druge opreme, s katerimi bo osnovnošolcem iz socialno šibkejših družin omogočila nemoteno sodelovanje pri pouku. Osnovne šole na območju Mestne občine Koper pa so v tem tednu začele pripravljati tople obroke za učence vseh razredov, ki si to želijo. Sicer plačljiva storitev bo za učence, ki so po odločbi centra za socialno delo upravičeni do subvencioniranega kosila, še naprej brezplačna.

