Do leta 2030 naj bi nadgradili vso gorenjsko železniško progo zurnal24.si Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je danes skupaj s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in izvajalci del v Otočah obeležil začetek nadgradnje gorenjske železniške proge. Kot je povedal, je prenova odsekov od Kranja do Lesc šele začetek. Načrtovana je prenova še drugih odsekov, v prihodnje pa tudi dvotirnost in povezava do Brnika.

