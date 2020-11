Azerbajdžan se je Rusiji opravičil za sestrelitev helikopterja "po nesreči" RTV Slovenija Azerbajdžan je priznal sestrelitev ruskega vojaškega helikopterja nad ozemljem Armenije, v katerem sta umrla dva vojaka. Rusiji so se opravičili in sporočili, da so helikopter sestrelili "po nesreči".

